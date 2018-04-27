Ефремову продлили арест

Бывшему депутату от Партии регионов Александру Ефремову продлили еще на два месяца арест, до 25 июня. Соответствующе решение принял Старобельский районный суд Луганской области, сообщают Украинские новости.



"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей до 24 июня включительно", - зачитал решение председательствующий судья Александр Пелых.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры. По мнению суда, Ефремов, находясь на свободе, может скрываться и угрожать свидетелям.



Сейчас следствие по делу Ефремова находится на стадии допроса свидетелей.

