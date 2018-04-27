Лидер протестов в Армении согласился на переговоры с властью

Лидер армянской оппозиции, депутат парламента Никол Пашинян заявил о готовности приступить к переговорам с временно исполняющим обязанности премьер-министра страны Кареном Карапетяном из правящей Республиканской партии.



Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 27 апреля.



"Первый этап переговоров с Карапетяном провалился. Выражаем готовность продолжить переговоры, но только по нашей повестке (уход представителей действующей власти из политики, назначение премьером Пашиняна – ред.)" – сказал Пашинян на митинге оппозиции на площади Республики в центре Еревана.



Он добавил, что приглашает Карапетяна сегодня в полдень на переговоры в гостиницу Marriott.



"Встреча должна проходить в присутствии журналистов", – подчеркнул Пашинян.

