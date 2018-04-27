Apple отказалась от производства WiFi-роутеров

Apple объявила о прекращении производства линейки беспроводных роутеров AirPort. Компания продолжит выпускать обновления прошивок, но в продажу поступят только роутеры, «которые пока есть в запасе».



Представители Apple также пообещали выпустить справочные материалы, чтобы рекомендовать клиентам оборудование других фирм. Компания может вернуться к производству WiFi-роутеров, если посчитает это целесообразным.



Сама Apple не уточнила, почему отказывается от линейки AirPort, но понять логику нетрудно: в двух словах — WiFi теперь широко доступен. Apple запустила AirPort в 1999 году, когда любое беспроводное устройство было роскошью. Два десятка лет спустя все совсем иначе.



Слухи о возможном отказе от AirPort начали появляться еще в 2016 году.



Сейчас линейка AirPort представлена тремя устройствами: базовые станции Express и Extreme, а также роутер со встроенным жестким диском для резервных копий Time Capsule.



В 2017 году Apple представила еще одно беспроводное устройство для дома — «умную» колонку HomePod.

