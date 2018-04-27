Супрун рекомендует больше спать, чтоб восстановить силы

Чтобы восстановить силы при большом количестве нагрузок на работе нужно больше спать, двигаться, а также следить за своим питанием. Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook.



"Спите. Банально, но что поделаешь. Если вы не спите - вы не отдыхаете, а если не отдыхаете - усталость вас никогда не оставит. Поэтому сон - это первое, на что надо обратить внимание, если вы постоянно чувствуете себя уставшими. Взрослым в возрасте от 18-60 лет нужно спать не менее 7 или более часов в сутки, детям 6-12 лет нужно спать 9-12 часов в сутки, 13-18 лет - 8-10 часов. Старайтесь засыпать и просыпаться в одинаковое время, а чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными устройствами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном", - отметила Супрун.



Также Супрун порекомендовала придерживаться следующих пунктов:



- больше двигаться;



- следить за питанием и пить достаточно воды;



- употреблять пищу чаще (раз в пару часов), но меньшими порциями.



Кроме того, Супрун отметила, если изменение образа жизни не помогает, стоит обратиться к врачу.



"Постоянная усталость может быть симптомом многих заболеваний, в частности диабета, сердечно-сосудистых болезней, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости", - говорится в сообщении.

