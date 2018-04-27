Украина и Израиль технически парафировали соглашение о ЗСТ

Накануне технически парафировали соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.



"26 апреля главы украинской и израильской делегаций технически парафировали соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Государства Израиль. Это следующий шаг на пути к его подписанию", - сообщили в ведомстве.



В МЭРТ напомнили, что 28 марта было завершено переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем. Также был утвержден дальнейший план действий для подписания соглашения, в частности, осуществления ее детальной юридической выверки и представления соответствующим органам обеих стран для утверждения.



Также в министерстве сообщили, что экспорт украинской продукции в Израиль демонстрирует стремительный рост. В 2017 году объем экспорта украинских товаров составил 604,6 млн долларов и увеличился по сравнению с 2016 годом. Стороны ожидают, что либерализация рынков товаров станет толчком для роста объемов торговли.

