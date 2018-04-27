Мальдивы и Сейшелы могут стать необитаемыми к середине XXI века

Через несколько десятков лет большей часть низко лежащих атоллов мира грозит стать необитаемыми из-за изменений климата и недостатка пресной воды. В их числе - Мальдивы, Сейшельские острова и часть Гавайев.



Таклй вывод сделала группа американских и европейских ученых, сообщает Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.



По словам ученых, изменение уровня воды, которое влечет за собой наступление моря на сушу, неизбежно. Кроме того, островам грозит нехватка питьевой воды.



На данный момент ученые уже насчитали 29 атоллов, где явно видны признаки климатических изменений.



В первую очередь затопление коснется низко лежащих коралловых островов, считают ученые. Повышение уровня моря приведет к наводнениям, которые будут вымывать пресную воду из источников. Наводнения сделают воду на атоллах непригодной для потребления человеком.

