В Киеве объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности в Киеве продержится с 28 апреля по 1 мая, в связи с чем специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах, и напоминают о правилах поведения в случае возникновения пожара.



"Если вы оказались в очаге пожара: не паникуйте и не принимайте поспешных необдуманных решений; не убегайте от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону, преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой; из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня; если убежать от пожара невозможно, то выйдите на открытую местность или поляну, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой и дышите воздухом над самой поверхностью земли (здесь он менее задымленный) рот и нос при этом прикрывайте одеждой или куском любой ткани", - перечислили ряд рекомендаций в Киевской горгосадминистрации в пятницу.



Также в горадминистрации рекомендуют гасить пламя небольших низовых пожаров, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами.



"Во время тушения пожара не отходите далеко от дорог и просек, не упускайте из виду других участников тушения пожара, поддерживайте с ними связь с помощью голоса; будьте осторожны в местах горения высоких деревьев, они могут обрушиться и травмировать вас; особенно будьте осторожны в местах торфяных пожаров, учитывайте, что там могут создаваться глубокие воронки, поэтому двигайтесь по возможности проверяя палкой глубину выгоревшего слоя", - добавили в КГГА.



После выхода из очага пожара в администрации призывали сообщить местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

