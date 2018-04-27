Президент одобрил программу кредитования ЕБРР малого и среднего бизнеса

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития», принятый Верховной Радой 5 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.



Соглашение создает правовые рамки для развития сотрудничества между сторонами, вовлечения в экономику Украины долгосрочных инвестиционных ресурсов в объеме 150 млн долларов США под государственные гарантии.



Документ предусматривает получение ПАО «Укрэксимбанк» как заемщиком кредитных средств Международного банка реконструкции и развития для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне- и долгосрочного финансирования производственных нужд: инвестиционное кредитование и финансирование оборотного капитала.



Реализация проекта доступа к долгосрочному финансированию окажет положительное влияние на развитие малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

