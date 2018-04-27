Россия попросила у США денег на Луну

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для международной окололунной орбитальной станции LOP — Gateway (Lunar Orbital Platform — Gateway) за счет США или ЕС, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.



«В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В этой связи ракетно-космическая корпорация "Энергия" в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США», — сказал собеседник.



Он отметил, что таким образом Россия предложила «поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции "Заря"». «Строили его в России за американские деньги, и числится он частью американского сегмента МКС, переданным в использование России», — добавил источник.



По его словам, «Роскосмос» рассматривает также возможность создания модуля совместно с Европейским космическим агентством, предполагающую разделение затрат пополам. «Энергия» готова изготовить сам отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.



Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию LOP — Gateway.



Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне планируется направить американский двигательно-энергетический модуль, в 2023-м к нему должен присоединиться американский жилой модуль. В 2024-м на станции должен появиться третий модуль — российский шлюзовой. Его запуск запланировано провести в связке с американским пилотируемым кораблем Orion на создаваемой американской сверхтяжелой ракете SLS (Space Launch System), в качестве запасного варианта рассматривается возможность выведения на тяжелой ракете «Ангара-А5».

