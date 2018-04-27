КС Украины признал неконституционным закон "О всеукраинском референдуме"

Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона "О всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 года , которым признал данный закон неконституционным.



"Этим решением Конституционный суд Украины признал закон неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и с точки зрения его содержания. На основании установления нелегитимности цели закона и несоответствия его положений требованиям Конституции Украины, КСУ пришел к выводу, что закон полностью противоречит Основному закону государства", - говорится в обнародованном в пятницу пресс-службой КС сообщении.



В пресс-службе отмечают, что Конституционный суд в своем решении обратил внимание на нарушение конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона, которые имели системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Суд отметил, что принятие актов Верховной Рады на пленарных заседаниях должно осуществляться исключительно путем личного голосования народными депутатами.



"Учитывая приведенную юридическую позицию, Конституционный суд Украины считает, что системный, грубый характер нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия нормативного акта, а также существенное влияние этого нарушения на окончательный результат его принятия является основанием для признания этого акта неконституционным", - подчеркнули в суде.



КС также отмечает, что указанные нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия закона являются достаточными для вывода о существенном влиянии нарушения на окончательный результат его принятия. "Однако, учитывая цель закона, КСУ пришел к выводу о необходимости его проверки на соответствие Конституции Украины также учитывая его содержание", - добавляют в судебной инстанции.



В решении КС также отмечается, что Верховная Рада на уровне обычного закона урегулировала те отношения, которые являются предметом регулирования Конституции Украины. По мнению суда, намерение законодателя, воплощенные в законе о референдуме, а также выбранные им законодательные средства не согласуются с Конституцией страны.



Конституционный суд указывает, что конституционные процедуры внесения изменений в Конституцию Украины предусматривают обязательное участие в этом процессе парламента.



"Законопроект о внесении изменений в разделы I, III и XIII Конституции Украины должен быть утвержден на всеукраинском референдуме, однако такой референдум назначает президент Украины только после того, как законопроект был принят не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Конституция Украины не предусматривает иного порядка внесения изменений в Конституцию Украины", - подчеркивают в КС.



Согласно решению КС, Верховная Рада, принимая указанный закон, вышла за рамки своих конституционных полномочий, что не согласовывается с принципом верховенства права - положением о том, Конституция имеет наивысшую юридическую силу и все нормативно-правовые акты должны соответствовать Основному закону (ч.2 ст. 8 Конституции Украины).



"Конституционный суд подчеркивает, что положения раздела ХІІІ "Внесение изменений в Конституцию Украины" подлежат особой защите с учетом их значения для гарантирования верховенства и стабильности Конституции Украины", - подчеркивается в сообщении.



То есть, КС пришел к заключению, что парламент, приняв закон, сформировал "законодательные механизмы непосредственного осуществления народом власти за пределами порядка, предусмотренного Конституцией, вследствие чего был нарушен конституционный принцип распределения власти".



Также КС указывает, что полномочия относительно проверки на конституционность вопросов, которые выносятся на всеукраинский референдум, возложены на Центральную избирательную комиссию.



Кроме того, КС в своем решение обратил внимание на то, что украинскому парламенту следует придерживаться международных стандартов проведения референдумов.



"Конституционный суд Украины считает таким, что не соответствует Конституции Украины (неконституционным) Закон Украины "О всеукраинском референдуме" от 6 ноября 2012 года № 5475–VІ с изменениями. Закон Украины "О всеукраинском референдуме" утрачивает силу со дня принятия Конституционным судом этого решения", - говорится в сообщении.



Решение КС является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

