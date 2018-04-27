Украинцев на выходные ждут холодные ночи и теплые дни

В ближайшие сутки, 28 апреля, погоду в Украине будет определять поле высокого давления, ночью прохладный, днем теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр. В целом по стране без осадков, лишь в восточных областях ночью кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на остальной территории 5-10° тепла; днем 16-21°, в западных и южных областях местами 22-25°.



В Киеве - без осадков, температура ночью 5-7°, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 28 апреля самая высокая температура днем была 28,9 в 2012г., самая низкая ночью -1,0 в 1902г.



На 29 апреля синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в западных областях до 29° (в горах и на побережье морей 17-22°); на востоке страны и севере Левобережья ночью 4-9°, днем 19-24°.



В Киеве 29 апреля будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 23-25°.

