Трамп называет межкорейский саммит историческим, но предпочитает повременить с выводами

Президент США Дональд Трамп в пятницу положительно отозвался об итогах первого межкорейского саммита, но предупредил, что только время покажет, действительно ли события развиваются в нужном направлении.



"После суровых лет ядерных испытаний и пусков ракет проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Хорошие вещи происходят, но только время покажет (удастся ли решить корейскую проблему - ИФ)", - написал Д.Трамп в своем Twitter.



В пятницу состоялся межкорейский саммит: лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в переговорном пункте на границе двух стран. Стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове будет официально окончена и обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона.

