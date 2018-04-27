И ключ от Берлина – от партизан...

Удивительную историю – символическую и показательную! – напомнили участники Международного форума победителей «Великая победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», который прошел в Брянске 25 апреля сего года. Оказывается, на знаменитом Параде Победы, состоявшемся в Москве 24 июня 1945 года, символический ключ от поверженного Берлина нес генерал-майор Михаил Дука, командир 82-й гвардейской стрелковой дивизии, а до этого – командир партизанской бригады имени Дмитрия Кравцова, действовавшей в брянских лесах.



Что может быть символичнее для признания роли партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, чем ключ от столицы агрессора и оккупанта в руках партизана, человека, возглавившего народную войну против врага! Но даже без этого факта Михаил Дука – однозначно человек-символ той страшной и кровавой войны, победу в которой выковали в борьбе с оружием в руках, выстрадали кровью и слезами, увековечили собственными жизнями все народы бывшего СССР. Он – типичный победитель.



На указанном Форуме представители молдавской делегации записали генерала Дуку в молдаване. Но родился он в Казатинском районе Винницкой области в семье крестьян-бедняков, и сам себя называл украинцем. Фабрично-заводское училище закончил и потом работал кузнецом на заводе в Подольске под Москвой. Оттуда ушел в армию, а после нее вернулся в Брянск, где и работал на мясокомбинате. Война застала его в Москве на курсах, но в считанные дни он вернулся в Брянск, где и влился в партизанский отряд Дмитрия Кравцова, который и возглавил после гибели командира. И так уж получилось, что Брянщина, покрытая знаменитыми суровыми брянскими же лесами, стала одним из центров партизанского движения, откуда народное сопротивление сначала координировалось и в Белоруссии, и в Украине. Всего в Брянской области действовали 139 партизанских отрядов, которые потом свели в 27 партизанских бригад общей численностью более 60 тысяч человек. В боях с оккупантами они уничтожили более 150 тысяч вражеских солдат. И своей борьбой сковали продвижение гитлеровских войск вглубь страны. В 1942 году Дука стал майором и одним из партизанских командиров, получившим звание Героя Советского Союза. Еще через год он – уже генерал-майор. В 34 года, один из двух брянских партизанских командиров. С января 1944-го Дука на фронте, в 8-й гвардейской армии Василия Чуйкова, которая стала знаменитой еще в битве за Сталинград. Там он и стал командиром 82-й дивизии и брал Берлин, символический ключ от которого и принес на Красную площадь в Москве. После войны вернулся в Украину – замкомандующего войсками Одесского округа. А когда вышел в отставку, то вернулся в Москву, но похоронить себя завещал в Брянске, почетным гражданином которого он является и до сих пор...



Всего в Брянской области действовали 139 партизанских отрядов, которые потом свели в 27 партизанских бригад общей численностью более 60 тысяч человек. В боях с оккупантами они уничтожили более 150 тысяч вражеских солдат. И своей борьбой сковали продвижение гитлеровских войск вглубь страны. В 1942 году Дука стал майором и одним из партизанских командиров, получившим звание Героя Советского Союза

Не будет их, нормальных победителей – случится чужая победа. Победа тех, о ком академик Российской академии социальных наук из Грузии Александр Чачия напомнил: за годы Второй мировой войны 1939-1945 годов 86% общих европейских потерь приходится на гитлеровскую армию. Так или иначе европейские народы в союзе с немцами потеряли своих сыновей на стороне Гитлера. И только 14% – воюя с ним и с его захватническим вермахтом



В итоговой резолюции Форума победителей сказано: «Мы... отвергаем попытки манипулирования историей Войны и Победы для разобщения наших народов. Мы выражаем твердую приверженность воспитанию бережного отношения к общей исторической памяти, идеалам мира и гуманизма

Согласитесь, удивительная история. А сколько их таких можно вспомнить в эти дни. И очень жаль, что вспоминают и рассказывают их все реже и реже. Зачастую уже только на таких вот форумах, как прошел в Брянске. Посвящен он был, как водится, и предстоящему Дню Победы, и 73-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. И было сказано много красивых слов, спето задушевных и величественных песен, произнесено вечных и торжественных клятв, зачитано приветствие участникам форума от президента России Владимира Путина. Но жизнь, как говорится, неумолимо диктует совсем другое. Уходят годы, все меньше и меньше становится живых ветеранов, и медленно, как металл покрывается окалиной, тускнеет память нынешних поколений о той войне и ее победителях. И, увы, о том, о чем сказал выступавший на форуме полковник в отставке, участник Сталинградской битвы, боев за Донбасс, Белоруссию, Кенигсберг, ветеран войны Борис Шапошников, «мы победили, потому что чувствовали кровную связь с Родиной». А сейчас нет ни единой Родины, ни единой памяти. Потому что во многих частях страны-победителя и некогда единого СССР, ставших суверенными государствами, эта память подвергается либо полному забвению и искоренению, либо унизительным и позорным извращению и ревизии, когда настоящих победителей объявляют «оккупантами», а пособников гитлеризма – «борцами за независимость». Не зря кто-то в полемике на форуме заметил, что сегодня, мол, во многих странах к власти пришли проигравшие в той войне и сегодня они продолжают свою войну с СССР...И чувствуете, как невольно сбиваемся на тематику Украины, которую сегодня сознательно и тотально отгораживают от памяти о Великой Отечественной войне. А ведь в ней принимали участие 7 миллионов человек, которые и стали победителями и у которых теперь отбирают это звание. Посмертно и при жизни. И у мертвых, которые уже сраму не имут, и у живых, которых все реже и реже готовы защищать внуки и правнуки с помытыми и вывернутыми набекрень мозгами. Легко переключить плюс на минус в оценке событий. И чем меньше живых победителей и больше равнодушных чиновников, занятых дерибаном, и граждан, старающихся выжить любой ценой при «реформах», тем легче идет процесс запудривания мозгов. Но, как сказал брянский ветеран Шапошников, «нужно помнить о прошлом, чтобы понять настоящее и увидеть будущее». Это как в дереве: от прошлого зависят корни, а от корней – трухлявость настоящего и убогость будущей кроны. Вот потому-то сегодня так усердно, целенаправленно и системно воюют именно с прошлым. Трухлявые гнилушки нужны новым «хозяевам жизни», а не цельные и твердые будущие победители.А не будет их, нормальных победителей – случится чужая победа. Победа тех, о ком академик Российской академии социальных наук из Грузии Александр Чачия напомнил: за годы Второй мировой войны 1939-1945 годов 86% общих европейских потерь приходится на гитлеровскую армию. Так или иначе европейские народы в союзе с немцами потеряли своих сыновей на стороне Гитлера. И только 14% – воюя с ним и с его захватническим вермахтом. Но тех, кто помнит, как перемалывал этот самый вермахт под Москвой и Сталинградом, в степях Украины, в лесах Брянщины и Белоруссии, в освободительном походе по Европе, становится все меньше. Сиюминутная же конъюнктура пудрит мозги молодым и валит памятники былым победителям. А не прошло еще и 80 лет с начала всеобщей трагедии...Академик Чачия вообще нашел удивительную аналогию с прошлым в настоящем. По его мнению, как Гитлер в свое время строил свой «рейх» на превосходстве арийской нации и привлечении в ее союзники всех других европейских арийцев, так и Уинстон Черчилль в своей Фултонской речи 1946 года призвал к создания «братской ассоциации говорящих на английском языке», основанной на превосходстве англосаксонских цивилизационных принципов, которые следует навязывать «недочеловекам» любой ценой. По словам Чачия, Гитлер был откровеннее в своем человеконенавистничества, а современные либерал-фашисты из англосаксов прикрываются благородными лозунгами. Гитлер тогда боролся с коммунизмом, англосаксы продолжили его дело и теперь борются уже не так с идеологией, как просто с Россией и всеми, кто бросил им вызов. И в этой борьбе для них все средства хороши, потому что цель оправдывает эти средства. Помните, как один из главных командиров убийц вьетнамской деревушки Сонгми в автобиографии написал: «Мы пришли в Сонгми не для того, чтобы убивать мирных людей. Мы пришли туда, чтобы убить идеологию, носителями которой были эти – я не знаю, как их назвать – пешки, винтики, куски плоти. Я был там, чтобы уничтожить коммунизм. Я относился к коммунизму примерно так же, как южанин относится к негру». Точно так же сейчас, как к «пешкам, винтикам, кускам плоти», противящимся англосаксонскому миру или «общеевропейским ценностям демократии», относились в Югославии, Ираке и Ливии. Точно так же насаждают «демократию» и убийствами «спасают сирийцев от Асада» в современной Сирии, не останавливаясь ни перед чем, чтобы только взять верх...Вот чтобы люди помнили и в прошлом находили противоядие от перекосов в настоящем и будущем, им через участников Форума победителей и напомнили слова того же Путина о том, что только память – это надежное предостережение от намерений кого бы то ни было установить свое мировое господство за счет всех остальных народов. А сами участники форума в своей итоговой резолюции поставили перед собой три главные задачи.и дальше выяснять и делать общим достоянием все обстоятельства, фиксировать все подвиги и провалы, выяснять и изучать побудительные мотивы тех, кто поднялся на борьбу в те уже далекие годы, победил и дал жизнь всем нынешним поколениям, которые опять пытаются разделить на «юбер-» и «унтерменшей», на правильных «учителей» и нерадивых «учеников», на тех, кому жить, и на тех, кому выживать.как сохранить правдивую память обо всей Второй мировой войне и о Великой Отечественной войне. Не допустить ревизии и выхолащивания истории, уравнивания жертв и палачей, перемены местами победителей и проигравших.– и это, пожалуй, самое сложное! – как передать эту память будущим поколениям. Не просто популяризировать знания о войне, о героях и их подвигах, а сделать память частью ментального нравственного кода, основой если и не былого братства, то простого человеческого гуманистического единения.В итоговой резолюции Форума победителей сказано: «Мы... отвергаем попытки манипулирования историей Войны и Победы для разобщения наших народов. Мы выражаем твердую приверженность воспитанию бережного отношения к общей исторической памяти, идеалам мира и гуманизма.Мы призываем объединить усилия поисковиков, историков, общественных и молодежных лидеров во имя сохранения и передачи будущим поколениям правды о Великой Отечественной войне. Поколение Победителей передало нам великое наследство – любовь к Отчизне, готовность плечом к плечу отстаивать ее свободу и независимость. Мы сохраним единство, которое навсегда сплотило наши народы в борьбе за Великую Победу». Красивые и важные слова, если учесть, что на Форум прибыли делегации из всех республик бывшего СССР, а также из Абхазии и Южной Осетии. А сам Форум, по задумке организаторов (а это – «Институт Евразийских Исследований» и политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ) дал «старт межгосударственному движению по подготовке к 75-летнему юбилею Великой Победы, в рамках которого в 2018-2020 годах в государствах СНГ планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение общей исторической памяти о войне и противодействие попыткам фальсификации истории»......Осталось дело за малым, которое на самом-то деле является самым главным – как воплотить задуманное в жизнь. И люди над этим работают. А значит, надежда есть. Хотя бы потому, что если мы этого не сделаем, то никто не сделает за нас, потоптавшись в будущем по нам же. Или, как не так давно сказал поэт Андрей Шагин, «наши не придут», потому что «все наши – это мы»:А наши не придут... Такое время ныне –Не тот сегодня год, война совсем не та.Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.Да и пустыни нет – сплошная пустота.И в этой пустоте дорога будет долгой –Закончились давно короткие пути.Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...Но наши не придут. Откуда им прийти?Не выведет никто «За Родину!» на бомбах,Никто не прохрипит: «Даешь стране угля!».Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,Зашторен мавзолей под стенами Кремля.Не встанет политрук, не ткнет наганом в небо,Труба не позовет на подвиг и на труд.Коль отдали себя комфорту на потребу,Пора уже понять, что наши не придут!Так выпьем за дедов по чарке русской водкиИ снова в интернет – оттачивать умы,Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.А наши не придут… Все наши – это мы.