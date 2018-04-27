Столтенберг прзвал сохранить давление НАТО на КНДР

Давление, которое НАТО оказывает на Пхеньян — «важно и оно работает», заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Он выразил уверенность, что именно международное давление «помогло привести к урегулированию» корейского вопроса.



«Предстоит еще многое сделать, что полностью достигнуть регулирование. Но сегодня был сделан важный первый шаг <…> Я недавно посещал Корею и услышал от них четкий сигнал, что давление нужно сохранить», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита глав МИД альянса.

