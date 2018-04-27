В Киеве на взятке задержали сотрудников Подольского суда

Главу аппарата Подольского районного суда, а также одного из судей этого же суда задержали при получении взятки. Об этом сообщает UNN со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.



"В частности, оба работника суда были задержаны во время получения взятки в размере 10 тысяч долларов за принятие положительного решения по судебному делу", - говорится в сообщении. Собеседник информагентства отметил, что в настоящее время в Подольском райсуде и по месту жительства обоих фигурантов дела проводятся санкционированные обыски.



Также проверяется информация о причастности к указанному преступлению еще одной судьи данного суда, у которой тоже проводятся обыски. Сдедственные действия проводят сотрудники столичного Главка СБУ совместно с САП и НАБУ.

