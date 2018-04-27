В КГГА показали схему движения транспорта на время реконструкции Шулявского моста

Подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод) начнется 1 мая, в связи с чем в этом районе будет изменено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.







Для регулирования движения будут установлены 3 светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.



Ориентировочная продолжительность строительства - 17 месяцев.



В настоящее время предусмотрены следующие изменения:



Движение по улице Александра Довженко - улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) пройдет по улице Антона Цедика (ул.Эжена Потье), улице Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор).



По улице Гарматной, Выборгской и с возвращением по ул.Вадима Гетьмана – улице Александра Довженко (в сторону ул. Елены Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на улицу Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).



Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до улицы Петра Нестерова и улица Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).



Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост", со стороны улицы Телиги по улице Александра Довженко - "Ивана Гонты".



Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходами, где также будет установлен светофор.



По поручению мэра Киева Виталия Кличко, движение транспорта по Шулявскому путепроводу через проспект Победы планируется возобновить уже к концу нынешнего года.

