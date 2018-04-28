Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения с Ираном

Новоназначенный государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что если недостатки соглашения с Ираном по ядерной программе не будут исправлены, Вашингтон вряд ли в ней останется. “Что касается СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), то сегодня эта тема затрагивалась. Я думаю, она станет предметом обсуждения и во время моей поездки на Ближний Восток ...



Не было принято никакого решения, поэтому команда работает, и я уверен, что у нас будет много дискуссий, чтобы обеспечить то, что президент ясно дал понять”, — сказал Помпео после встречи министров стран НАТО в Брюсселе.



Он также подчеркнул, что “при отсутствии существенного исправления, при неисправлении недостатков соглашения, он (президент США Дональд Трамп) вряд ли останется в этой сделке”.



Отметим, Общий всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза, вступил в действие 16 января 2016 года.

