Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram в России

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что борьба Роскомнадзора с Telegram будет продолжаться вечно.



Он назвал существующий механизм блокировок мессенджера неэффективным, поскольку Telegram всегда сможет обновить свое программное обеспечение и таким образом обойти блокировки.



Мариничев предложил бороться не с самим сервисом, а с авторами нелегального контента в нем.



«Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», — заявил Мариничев.



С 16 апреля Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram на территории России. С этой целью он запретил доступ к почти 18 миллионам IP-адресов, относящихся к другим облачным сервисам, которые может использовать мессенджер.



Из-за блокировок у части россиян оказались недоступны многие сервисы, использующие хостинг Amazon, Google и других провайдеров. В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов на некоторое время попали IP-адреса, принадлежащие «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам».



Ущерб российских компаний от действий Роскомнадзора оценили в один миллиард долларов.



Сам Telegram остается доступным для пользователей, а его посещаемость, по данным сервиса TGStat, с момента начала блокировки не упала.

