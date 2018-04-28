Около 100 массовых мероприятий ожидаются в Украине 1-2 мая

Около 100 массовых мероприятий пройдет в большинстве областей Украины 1-2 мая, сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на заместителя главы Нацполиции – руководителя патрульной полиции Александра Фацевича.



"1-2 мая в Украине пройдет около 100 массовых мероприятий, а 9-го - около 2 тысяч. Эти мероприятия пройдут в большинстве регионов. Ожидается, что участие в них примут более 0,5 млн граждан", - говорится в сообщении.



Кроме того, 9 мая в Днепре пройдет футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).



По словам А.Фацевича, полиция проанализирует опыт проведения прошлогодних массовых мероприятий для недопущения возникновения или повторения конфликтных ситуаций.

