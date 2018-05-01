У Гейдара Алиева все слова и обещания подтверждались действиями

Еще в Х веке Авиценна писал, что у врача есть три оружия: слово, растение, нож. Слово действует на состояние души, как состав лекарств на тело. Для государственных деятелей и политиков слова, зажигательные и мудрые, абсолютно бесполезны, если за ними не следует действие. С именем Гейдара Алиева связано многое в жизни азербайджанского народа. Трудно даже представить, как бы сложилась судьба молодого государства, если бы его не возглавил этот великий, мудрый и решительный человек.



Богатая биография общенационального лидера Гейдара Алиева насыщена яркими и значимыми событиями, которые касались и его личной жизни, и, вместе с тем, судьбы всего азербайджанского народа. Он занимал высокие государственные посты, был первым лицом в республике, а затем – в независимом Азербайджанском государстве, но никогда не стоял над людьми, а находился рядом с ними, среди них. Гейдар Алиев всегда был чутким и отзывчивым человеком, внимательным к нуждам простого народа. Именно этим он и снискал к себе огромную всенародную любовь. Сам же Гейдар Алиев всегда верил в творческую, созидательную силу народа. Его мудрая жизненная философия постоянно подтверждалась его великими делами.



Жизненный путь



Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 года в старинном азербайджанском городе Нахичевань. В 1939 году после окончания Нахичеванского педагогического техникума он учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института, но начавшаяся война не дала ему возможности завершить образование. С 1941 года Гейдар Алиев работал заведующим отделом в Народном комиссариате внутренних дел и Совете народных комиссаров Нахичеванской АССР, а в 1944 году был направлен на работу в органы государственной безопасности. Это были годы постоянной учебы, самообразования и работы над собой, уже тогда начала проявляться его неиссякаемая воля и способность к самосовершенствованию, необыкновенный интеллект и широта мировоззрения. В 1967 году ему было присвоено звание генерал-майора. В эти годы он получил специальное высшее образование в Ленинграде, а в 1957 году окончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета.



В 1969 году Гейдар Алиев был избран первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической Партии Азербайджана. По сути, с этого периода Азербайджан стал на путь, ведущий к строительству независимого государства. К руководству республикой пришел молодой политик, энергичный и целеустремленный человек, который сразу же начал формировать стратегические направления экономического развития Азербайджана, используя конкурентные преимущества территории. Большое внимание он уделял хлопководству, виноградарству, выращиванию ранних овощей и фруктов. Он не только развивал эти отрасли, но и формировал инфраструктуру сбыта продукции. На должности первого секретаря республики Алиев пробыл четырнадцать лет, и за это время ему удалось многое сделать для Азербайджана. Он доказал центральному руководству необходимость строительства в Азербайджане новых крупных заводов – нефтяного машиностроения, платформ глубоководного бурения, электронно-вычислительных машин и других предприятий.



Проявляя заботу о будущем Азербайджана, Гейдар Алиев заложил фундамент такой бесценной традиции в области образования, как направление азербайджанских молодых людей на учебу в престижные высшие учебные заведения бывшего Советского Союза. «Будущий прогресс нашего общества, – говорил Гейдар Алиев, – во многом будет зависеть от того, чему и как мы учим молодежь сегодня».



Традиции и наследие



В центре особого внимания общенационального лидера находился азербайджанский язык. Он был твердо убежден в том, что только «родным языком создается каждый народ». Гейдар Алиев добился предоставления азербайджанскому языку статуса государственного языка, что было законодательно закреплено в Конституции 1978 года. В то время такой шаг равнялся героизму.



Оценивая политическую деятельность Гейдара Алиева в этот период, следует отметить, что ему в довольно короткие сроки удалось превратить в то время отсталую аграрную Азербайджанскую Республику, производившую лишь сырье, в развитую промышленную страну, занявшую лидирующие позиции по производству нефти и хлопка. В те годы под руководством Гейдара Алиева удалось создать сильную экономическую базу, заложить основы будущей независимости Азербайджана. В итоге, за довольно короткий исторический срок в республике произошли существенные изменения в лучшую сторону: были построены новые заводы, фабрики, электростанции, нефтепромыслы, оросительные и транспортные системы.



В декабре 1982 года Алиев вошел в Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза и был назначен на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Будучи членом правительства Советского Союза, он непосредственно руководил важнейшими социально-экономическими отраслями огромной страны, начиная от здравоохранения и просвещения до транспорта, от культуры до товаров народного потребления. Его нахождение на этом посту имело огромное значение для Азербайджана, за всю историю которого Гейдар Алиев был первым азербайджанцем, избранным в Политбюро Центрального Комитета КПСС.



Многое сделал Гейдар Алиев для азербайджанской науки и культуры, находясь в правительстве СССР. В то время, когда во многих других республиках Советского Союза было сильное давление и преследование со стороны тоталитарной системы, Гейдар Алиев, благодаря своему бесстрашию, решительной и твердой воле, создал в Азербайджане такую обстановку, которая предоставляла творческим лицам возможность свободно мыслить, полностью реализовывать задуманное. Он всегда был уверен в том, что только «народ, обладающий высокой культурой, всегда будет идти вперед, будет жить и развиваться». В те годы в Баку были построены архитектурные комплексы, институты, издательства, возведены памятники выдающимся людям, созданы дома-музеи великих исторических личностей.



Испытания и путь к успеху



Последующие годы стали для Гейдара Алиева испытанием на прочность и преданность своему народу. В октябре 1987 года он был смещен с занимаемой должности. Осуществляемый под руководством Михаила Горбачева план по устранению Алиева, сопровождался гонениями и клеветой. Как вспоминал впоследствии сам Гейдар Алиев, самым ужасным для него в этот период было то, что «Комитет Государственной Безопасности, в котором он проработал тридцать лет, стал относиться к нему как к врагу советского строя».



Однако все эти гонения не смогли заставить стойкого и мужественного политического лидера пасть духом и отказаться от своих политических и моральных убеждений. Он хорошо понимал всю сущность и подоплеку горбачевской провокационной политики. Сохранение территориальной целостности Азербайджана превратилось для него в первоочередную жизненно важную задачу. Позже в связи с возникшей в Нагорном Карабахе острой конфликтной ситуацией и в знак протеста против двуличной политики руководства СССР Алиев покинул ряды Коммунистической Партии Советского Союза. Из опыта тех сложных лет он вынес как моральный принцип то, что «можно находиться в оппозиции к власти, но нельзя быть в оппозиции к Родине, народу, нравственности и высоким идеалам».



После известных кровавых январских событий в Баку находившийся тогда в опале Гейдар Алиев, подвергая свою жизнь опасности, выступил в постоянном представительстве Азербайджана в Москве перед журналистами и общественностью с резким заявлением, осуждая и требуя наказать тех, кто учинил страшное преступление против азербайджанского народа. Тем самым он проявил мужество, стойкость, преданность родному народу. Он был одним из первых, кто с высокой трибуны бесстрашно бросил справедливые обвинения в адрес руководителей бывшего советского государства, выступил на защиту территориальной целостности своей Родины. Это был очень смелый шаг с его стороны, так как после этого преследования Гейдара Алиева усилились. Однако ситуация уже изменилась, азербайджанский народ верил в своего великого сына и настойчиво требовал его возвращения на родину. Гейдар Алиев на самолете прилетел в Баку, и это возвращение усилило веру народа в него, на центральной площади Нахичевани свыше 80 тысяч человек приветствовали своего великого лидера.



В том же году после возвращения в Баку Гейдар Алиев был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана, а с 1991 по 1993 год занимал пост председателя Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики.



К началу 1993 года политическая ситуация в Азербайджане крайне обострилась, часть территории Азербайджана стремительно оккупировалась армянскими вооруженными формированиями, тысячи азербайджанцев превратились в беженцев, страна находилась на грани гражданской войны, ее государственности угрожала опасность. В те страшные и тяжелые дни азербайджанцы начали терять веру в будущее. Они нуждались в сильном лидере, способном стабилизировать обстановку и защитить свой народ от нависшей беды. Таким лидером и стал Гейдар Алиев. В нем азербайджанский народ увидел свой путь к спасению и настойчиво потребовал смены существующей власти, желая доверить свою судьбу Гейдару Алиеву. Видя страдания своего народа, Алиев вновь вернулся к руководству страной. В октябре 1993 года азербайджанский народ избрал его президентом Азербайджанской Республики.



Если коротко заглянуть в историю, то станет ясно, что главной причиной тяжких бед, обрушившихся на Азербайджан в первые годы независимости, в том числе оккупации наших земель со стороны Армении, и даже доведения государственной независимости до края пропасти, было равнодушие «некомпетентных» политиков к судьбе страны, народа. Единственный выход из сложившейся ситуации народ видел в приходе к власти выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева. С его избранием 15 июня 1993 года руководителем республики начался второй период в истории независимой государственности.



Общенациональный лидер Гейдар Алиев в очень короткие сроки вывел Азербайджан на путь развития и процветания. Подтвердив каждым своим шагом сказанные им 10 октября 1993 года на церемонии инаугурации слова: «Азербайджанский народ переживает сложнейший, трагический период своей истории. Я глубоко осознаю степень ответственности, которая возложена на меня в это сложное время, и хочу заверить, что всей своей деятельностью, всей своей жизнью постараюсь оправдать высокое доверие, надежды народа».



Гений дипломатии



С возвращением к власти в 1993 году Гейдара Алиева произошел решительный поворот во всех сферах жизни Азербайджана. В республике установилось общественно-политическое спокойствие, исчезла угроза распада и государственного переворота, и, прежде всего, Гейдар Алиев добился национального согласия, он сумел сплотить свой родной народ вокруг единой идеологии, вселить в него чувство веры в завтрашний день. В результате предпринятых Гейдаром Алиевым шагов на пути к построению независимого и стабильного государства была сформирована Национальная армия, способная стоять на страже национальных интересов Азербайджана, лично обратил внимание создание монолитных диаспорских организации каждого страна. Гейдар Алиев сделал все возможное, чтобы сохранить независимость Азербайджана, а в мае 1994 года он добился прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Общенациональный лидер стремился к мирному и справедливому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Дипломатия – не поле битвы, – говорил он, – здесь нужно проявлять не агрессивность, а доброжелательность и доверие к оппоненту, не отдаваться стихии страстей, а проявлять мудрость и терпение, не быть инструментом в руках политиков, а проявлять волю и стойкость в проведении самостоятельного политического курса». Такие подходы к проблеме азербайджанского лидера, позволили выработать наиболее оптимальную модель развития процессов по урегулированию конфликта и, в конечном счете, приблизить перспективы мира во всех горячих точках Южного Кавказа.



Во время пребывания Гейдара Алиева в высшем руководстве советского правительства он сделал очень многое и для Украины. Приведу такие факты. В конце 80-х годов появился проект о соединении Дуная с Днепром, что могло привести к крупной экологической катастрофе. Гейдар Алиев сумел убедить авторов проекта отказаться от этой затеи. Кроме того, при его содействии был построен и сдан в эксплуатацию завод «Оболонь», фабрика детского питания, благоустроены культурные объекты Украины, а также он оказал помощь в строительстве киевского метрополитена.



На днях Азербайджанского информационного агентства сказал бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах: «Украина никогда не забудет доброту и заботу Гейдара Алиевича, проявленные к нашей стране», - украинский экс-премьер убежден, что осенью конце прошлого века только именно благодаря Гейдару Алиеву его страна смогла собрать урожай зерновых. Украинские фермеры до сих пор помнят этот жест доброй воли».



Политик подчеркнул, что и нынешний глава Азербайджана Ильхам Алиев сделал все возможное для укрепления азербайджано-украинских отношений.



«…Благодаря Гейдару Алиевичу и Ильхаму Гейдаровичу Азербайджану удалось избежать негативных процессов, которые происходили в регионе. Им удалось консолидировать народ для укрепления государства.



Все мы помним, в каком сложном положении была республика в первые годы независимости, но теперь Азербайджан просто не узнать. Ваша страна прошла трудный путь своего развития, и сейчас самое главное - сохранить ту стабильность, которой добилась страна. На примере Украины и других стран можно видеть, как трудно после разного рода потрясений удержать стабильность. Считаю, что вам повезло с руководством».



Гейдар Алиев удостоен звания Почетного гражданина города Киева, Почетного доктора Национального Академии государственного управления при Президенте Украины. Его именем назван новый парк в городе Киеве возле Посольства Азербайджанской Республики в Украине, а также Институт Межрегиональная Академия управления персоналом. Первый в мире памятник Гейдару Алиеву установлен тоже в городе Киеве.



С именем Гейдара Алиева многое связано в жизни азербайджанского народа. Сейчас с ужасом представляется, как бы сложилась судьба нашего молодого государства, если бы в нужное время его не возглавил этот великий, мудрый и решительный человек. Он пробыл у власти более треть века, но его бессмертное имя знаменует целую эпоху. Активная политическая деятельность Гейдара Алиева вошла в историю как период, кардинальным образом повлиявший на все происходящие в стране политические и социально-экономические процессы.



О жизни и деятельности Гейдара Алиева известно многим. Когда в какой-либо точке мира о нем говорят, то тут же вспоминают Азербайджан, а если говорят об Азербайджане, то обязательно вспоминают Гейдара Алиева. Он не был просто героем своего времени, он стал человеком-эпохой. Изучение его жизненного пути, исполненного уроками исторического характера и имеющими большое воспитательное значение, наряду с оценкой нашего прошлого, определяет и наш путь в будущее, а именно: жить так, как жил Гейдар Алиев, любить родину так, как это делал он.



Такие ЛЮДИ рождаются раз в тысячу лет



О Гейдаре Алиеве говорят, как о большом и мудром политике. Блестящий ораторский талант в нем сочетался с умением четко и твердо, шаг за шагом, следовать к намеченной цели. Руководитель государственного масштаба с высочайшим интеллектуальным потенциалом, он был еще человеком с прекрасными человеческими качествами. Его принципиальность и самоотверженность, доброта и благородство проявлялись во всех жизненных ситуациях. Он всегда был уверен в том, что «в жизни каждый сам выбирает славу или бесславие, личное благополучие или общественный долг, корыстолюбие или совестливость». Все мы помним всегда содержательные, четкие, умные, отличающиеся железной логикой, решительностью публичные выступления нашего выдающегося лидера.



Есть известная притча, в которой говориться, что мужчина в своей жизни должен сделать три вещи: построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Только тогда можно считать его жизнь состоявшейся. Гейдар Алиев построил страну – независимый Азербайджан, превратил его в цветущий сад, воспитал достойного приемника, который продолжил путь страны к прогрессу и счастью.



Ним всегда руководила безмерная любовь к Родине, к своему народу, стремление видеть его счастливым, живущим в мире и согласии, а также человечность и справедливость. Сегодня нет такой сферы, которой бы не коснулись преобразования, начатые Гейдаром Алиевым. Он оставил огромное политическое наследие и подготовил достойных продолжателей своего политического курса. Сегодня Азербайджанское государство, азербайджанский народ уверенно шагают, который ещё раз показал 11 апреля 2018 г. Президентские выборы Азербайджана, который в будущее под руководством президента Ильхама Алиева по пути, указанному великим лидером.



С именем Гейдара Алиева, человека, которого сама история выдвинула на первый план, связано, как известно, мощное экономическое и культурное развитие Азербайджана. В годы, когда республика наша, обретя государственную независимость, переживала свои самые нелегкие времена, когда поднял голову агрессивный армянский национализм, приведший к кровопролитию, великий лидер сумел не только вывести страну из хаоса, но и сделать ее процветающим государством.



Нефтяные контракты и установление внутри страны стабильности и спокойствия, проведение экономических реформ и подъем культуры, наконец, прекращение огня в войне с Арменией и первые успехи азербайджанской дипломатии по урегулированию конфликта. Все это результат величия слова и дела Гейдара Алиева.



Встреча с ЛИДЕРОМ (воспоминания автора)



Замечу не без гордости, что доводилось и мне много раз встречаться (1976 г.) с этим великим человеком, и даже трижды выступать перед ним. Его, тогдашнего руководителя страны, отличали доступность и открытость для общения и в целом доброжелательное отношение к людям. Именно Гейдар Алиев утвердил мою кандидатуру и дал добро на учебу в Бакинской партшколе. После встречи с ним в Ялте он выдвинул мою кандидатуру на должность дипломата тогдашнего Министра иностранных дел. Поэтому, если можно так сказать, я считаю себя его учеником.



Талант и воля — ключевые качества личности Алиева. Высочайшая организованность и требовательность — прежде всего к себе. Умение слушать и слышать одного человека и понимать устремления всех, кого объединяет емкое понятие — «народ», «нация». В нем сочетались пророческая дальновидность большого политика и отвага полководца. Глубокая образованность и дарованное природой тонкое эстетическое чувство.



Достижения, полученные под руководством главы нашего государства, продолжаются и сегодня, и ведут наш народ к счастливому будущему. Имя основоположника этих успехов – Великого лидера Гейдара Алиева будет вечно жить в сердцах нашего народа. Справедливо сказано: пока есть независимое Азербайджанское государство, есть народ Азербайджана, Гейдар Алиев будет жить в сердцах.



Человечность и гуманизм его политики способствовали снятию глубокой напряженности во всех социальных слоях общества. Но, наряду с этим, он сумел определить конкретные направления стратегического развития, четко указать перспективы дальнейшего развития Азербайджанской Республики и заложил фундамент будущих достижений страны.



Благодаря дальновидности общенационального лидера, в республике были заложены основы новых экономических отношений, создан частный сектор, привлечены большие иностранные инвестиции, для предпринимателей созданы широкие возможности, местным и иностранным предпринимателям предоставлены фабрики и заводы, оставшиеся с советского времени, для производства товаров, способных выйти на мировой рынок. Тем самым не только были созданы новые промышленные сферы, но и открыты новые рабочие места. «Государство, имеющее сильную экономику, может все» – таким принципом руководствовался Гейдар Алиев.



Одной из самых больших заслуг общенационального лидера является разработка новой нефтяной стратегии. Огромную роль в экономическом развитии Азербайджана сыграло подписание в сентябре 1994 года так называемого «Контракта века» – первого нефтяного договора и ПРОДЛЕНИЕ СРОКА с крупнейшими нефтяными компаниями мира, стал закономерным этапом развития Азербайджана. А легендарный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, железнодорожный путь Баку- Тбилиси - Карс ведущие мировые политологи и экономисты впоследствии назовут гарантией независимости Азербайджана. Словом, был взят решительный курс на активизацию внутренней и внешней политики Азербайджана. В этом нашему общенациональному лидеру виделся залог дальнейших успехов в области демократизации и суверенитета Азербайджанской Республики, построения развитого гражданского общества и правового государства.



Благодаря рациональной политике, финансовые средства, получаемые от реализации нефти, были направлены на улучшение всех сфер общества. Установившаяся после этого внутри страны относительная стабильность и укрепление Азербайджана на международной арене только подтверждают действенность, разработанной Гейдаром Алиевым нефтяной стратегии.



Вместе с подписанием «Контракта века» большое значение для азербайджанской экономики имело заключение международного соглашения о строительстве основного экспортного нефтяного трубного канала «Баку–Тбилиси–Джейхан». Несмотря на многочисленные преграды, возникшие на пути строительства этого канала, Гейдар Алиев все же сумел путем напряженных переговоров достигнуть подписания соглашения, и сегодня этот трубопровод является важнейшей «артерией» всего региона и играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности.



Кроме того, с первых дней своего пребывания на посту президента Гейдар Алиев правильно оценил потребность страны в новой Конституции, которая бы отражала волю народа и обеспечивала строительство светского демократического унитарного государства. «Государство должно быть гарантом всего населения, проживающего на его территории» – такова была позиция великого лидера азербайджанского народа. Реализуя эту идею, Милли Меджлис в июле 1995 года создал под председательством Гейдара Алиева Государственную комиссию по подготовке Основного Закона. И уже в ноябре того же года всенародным голосованием была принята новая Конституции Азербайджанской Республики, которая основывалась на принципах разделения ветвей власти, юридических основ демократического права и строительства светского демократического унитарного государства, а также безусловного обеспечения прав и свобод человека и гражданина.



В это же время широкий размах в стране приобрело создание независимых государственных институтов. Полным ходом шел процесс государственного строительства, в основе которого была принятая независимым Азербайджаном первая Конституция. Дальнейшее укрепление государственности и установление демократических принципов, успешное построение правового, демократического государства неразрывно связано с именем Гейдара Алиева, который вел азербайджанский народ по этому пути, будучи твердо убежденным в том, что «демократия – это изменение в сознание людей. Это изменение происходит не революционным, а эволюционным путем, постепенно…».



Общенациональный лидер заложил основу новой идеологии, которая выносит на первое место такие общечеловеческие ценности, как независимость, государственность, справедливость, демократия, национальный прогресс и светскость. Проводимая Гейдаром Алиевым внутренняя политика была направлена на обеспечение каждого гражданина Азербайджана правом на свободную жизнь и создание возможностей для улучшения собственного благосостояния. Поэтому приоритетным направлением в деятельности Гейдара Алиева было последовательное проведение экономических реформ, обеспечение экономического развития, интеграция Азербайджана в мировую экономику.



Вопросам внешней политики Гейдар Алиев придавал особое значение: «Ни одна страна, даже самая большая, не сможет развивать свою экономику на должном уровне изолированно, оставаясь только в собственных рамках». Благодаря мудрой дипломатии общенационального лидера, усилилось влияние Азербайджана на международной арене, он занял достойные позиции в мире, успешно развивая отношения со многими государствами. В основу своей миролюбивой внешней политики Гейдар Алиев ставил принципы укрепления национальной независимости, уважение к правам государств, мирное разрешение всех спорных вопросов, установление взаимовыгодного экономического, научного и культурного сотрудничества.



Следует особо отметить заслугу Гейдара Алиева в реализации важного проекта «Восток–Запад». В 1998 году по его инициативе состоялся международный форум «Восстановление Шелкового пути» с участием лидеров восьми стран и делегаций более тридцати государств. Этот сыграло важную роль в упрочении международного имиджа Азербайджана, в интенсификации его сотрудничества как с западными, так и восточными странами.



Чтобы завоевать всеобщую любовь, не достаточно быть только хорошим политиком, необходимо обладать и исключительными общечеловеческими качествами. «Большую политику нельзя подчинить мелким чувствам и интересам», – в этом был уверен, снискавший всенародную любовь Гейдар Алиев. Его неисчерпаемая энергия вселяла в азербайджанский народ веру в обновленный, созидающий, счастливый Азербайджан. Гейдар Алиев никогда не давал неисполнимых обещаний народу, напротив, всегда излагал результаты, которые моли быть достигнуты. Его ключевыми качествами были исключительная честность и твердая воля, а также высочайшая организованность и требовательность, прежде всего к себе, умение слушать и слышать каждого человека.



Его цель – успешная страна на века



Доктор исторических наук Диляра Сеидзаде о Гейдаре Алиеве писала так: «…Слово – это самое мощное алиевское оружие. Он пользуется им и как оратор, и как дипломат, и как тонкий психолог. Прекрасно пользуется, на грани самого высокого искусства. Разговаривать с народом так, чтобы каждый гражданин твоей страны воспринимал сказанное как обращение лично к нему, – не каждому дано. Ему дано. Равно как и потрясающая точность реагирования на мельчайшие нюансы настроения собеседника. Равно как и огромное чувство внутреннего такта, дарующее ему способность проникнуться болью и тревогой каждого. Равно как суперинтуиция, позволяющая ему находить поразительно верные решения в самые судьбоносные для азербайджанского народа моменты».



За долгие годы, отделяющие нас от эпохи Гейдара Алиева, было много сказано о его глубоком интеллекте, феноменальной памяти, волевых качествах, но самым мощным алиевским оружием, было слово. Гейдар Алиев умел разговаривать с народом, представителем диаспорских организации Азербайджана так, что каждый гражданин воспринимал сказанное как обращение лично к нему. А это не каждому дано. Тонкий психолог и дипломат, он умел улавливать мельчайшие нюансы настроения собеседника.



В этом великом человеке сочетались пророческая дальновидность большого политика, блестящий ораторский талант и умение четко и твердо, шаг за шагом, следовать к намеченной цели. Гейдар Алиев был руководителем государственного масштаба с высочайшим интеллектуальным потенциалом и прекрасными человеческими качествами. Принципиальность и самоотверженность, доброта и благородство проявлялись во всех жизненных ситуациях. Гейдар Алиев был уверен, что «в жизни каждый сам выбирает славу или бесславие, личное благополучие или общественный долг, корыстолюбие или совестливость». Свой выбор он тоже сделал. Являясь выдающимся политическим и государственным деятелем, безоговорочным лидером народа, он еще при жизни стал живой легендой, завоевав всеобщую любовь и признательность.



Благодаря всем этим качествам, своему яркому политическому уму и таланту великий лидер создал новый Азербайджан, а период его деятельности вошел в историю азербайджанского народа как эпоха Гейдара Алиева. И его деятельность, и его личность составляют неразрывную часть истории Азербайджана. Нынешнее Азербайджанское государство продолжает реализовывать политику, основы которой были заложены Гейдаром Алиевым. Выработанный им стратегический курс дал мощный импульс развитию во всех областях политической, экономической, общественной и культурной жизни, а его богатый политический опыт стал подлинной школой государственного управления.



Сегодня политико-экономический курс Гейдара Алиева, выражающий интересы всех слоев общества, защищающий права и свободу людей, интересы национально-государственной структуры и наивысшие ценности открытого общества, успешно продолжается нынешним Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.



Политологи и журналисты иногда называли его "мастером власти". В ответ Алиев улыбался и говорил, что есть лишь один источник власти – это народ. Секреты его политического мастерства и долголетия, по его мнению, надо искать в доверии народа, в живом воплощении не просто доверия, но и надежды людей. Надежды на то, что завтра будет мирный счастливый день. Без войны, без беженцев на родной земле, с миром в душе и хлебом в доме. И суть веры в Гейдара Алиева определяется этой надеждой...



Чтобы завоевать всеобщую любовь, недостаточно быть только хорошим политиком, необходимо обладать и исключительными общечеловеческими качествами. «Большую политику нельзя подчинить мелким чувствам и интересам», – в этом был уверен снискавший всенародную любовь Гейдар Алиев. Его неисчерпаемая энергия вселяла в азербайджанский народ веру в обновленный, созидающий, счастливый Азербайджан. Гейдар Алиев никогда не давал неисполнимых обещаний народу, напротив, всегда излагал результаты, которые моли быть достигнуты. Его ключевыми качествами были исключительная честность и твердая воля, а также высочайшая организованность и требовательность, прежде всего к себе, умение слушать и слышать каждого человека.



Во всех сферах своей деятельности Гейдар Алиев опирался на принципы обеспечения защиты и укрепления государственной независимости Азербайджанской Республики. С самого прихода к власти и до конца своей деятельности он титанически трудился над построением сильного, независимого, правового государства. «Нет более трудной дороги, чем дорога независимости», – понимал великий лидер и все же уверенно вел свой народ по этому пути, развивая социальную, экономическую, культурную и идеологическую сферы общества, одновременно решая внешнеполитические проблемы и проблемы национальной безопасности страны. В 1999 году Совет директоров Кембриджского международного биографического центра за проведение миролюбивой политики и большой вклад в развитие демократии присвоил Гейдару Алиеву звание «Выдающийся деятель XX века».



Послесловие…



…Заслуги Гейдара Алиева перед Азербайджаном и азербайджанским народом настолько велики, что, сколько бы поколений ни сменилось, благодарные потомки всегда будут говорить о нем как об отце нации, общенациональном лидере, выдающейся личности, великом азербайджанце. Его имя – бессмертно, оно уже стало историей, частью азербайджанского народа. О нем всегда будут вспоминать, снимать фильмы, писать книги, его именем будут называть улицы, школы, площади...



…Его миссия была великой спасительной миссией. Его великие дела, созданное им государство, светлые идеи будут жить вечно…



