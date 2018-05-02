Порошенко: ПТРК "Джавелин" прибыли в ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко подтверждает поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin) из США. "Приветствую живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности.



Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.



Глава Украинского государства выразил искреннюю благодарность президенту США Дональду Трампу за решение "в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии".



"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - выразил убеждение П.Порошенко.



Он также подчеркнул, что рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран "Большой семерки" (G7): "цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти".



Как сообщалось, в начале марта американский госдепартамент дал принципиальное согласие на поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.



"Государственный департамент в принципе одобрил возможные военные поставки Украине ракет Javelin и командных пусковых установок на сумму $47 млн",- сообщалось на сайте Агентства по оборонному сотрудничеству Пентагона



В нем указывалось, что агентство направило соответствующий проект сделки для утверждения в Конгресс.



Агентство сообщало, что Украина запросила у США 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей.



"Предполагаемая продажа будет вкладом во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем совершенствования безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать долгосрочные оборонные возможности для защиты своего суверенитета и территориальной целостности и будут отвечать требованиям национальной обороны", - говорилось в сообщении.



В нем подчеркивалось, что поставки "не нарушат базовый военный баланс в регионе". Поставщиком в случае утверждения сделки будет выступать Raytheon/Lockheed Martin

