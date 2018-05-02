В Одессе стреляли в экс-лидера Правого сектора
На бывшего главу одесского местного отделения Правого сектора Сергея Стерненко напали утром во вторник, 1 мая. Об этом Стерненко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, нападение произошло возле дома. Неизвестный выстрелил ему в затылок.
По данным УСИ, инцидент произошел на улице Сегедской, 18. Нападавшего остановил прохожий.
По предварительной информации, выстрел был произведен из травматического пистолета. Резиновая пуля попала сзади в шею.
О причинах нападения пока неизвестно.
Очевидцы утверждают, что нападавших было двое.
Источник: Корреспондент
01.05 11:51