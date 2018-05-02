Израиль и США обвинили Иран во лжи при подготовке ядерного соглашения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил о наличии в его распоряжении секретных документов, подтверждающих существование в прошлом у Ирана программы создания ядерного оружия.



Документы доказывают, утверждает премьер-министр Израиля, что представители Ирана лгали при заключении в 2015 году соглашения об ограничении ядерной программы. Иран утверждал, что никогда не работал над ядерным оружием.



По словам Нетаниягу, тысячи добытых израильской разведкой документов свидетельствуют о существовании в Иране программы под названием «Проект Амад», целью которой было создание пяти боеголовок мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.



Госсекретарь США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что документы, по мнению США, подлинные и «вне всякого сомнения доказывают, что иранский режим не говорил правды».



В МИДе Ирана заявление Нетаниягу назвали «детской» попыткой склонить президента США Дональда Трампа к отказу от сделки с Ираном.



Соглашение о заморозке Ираном своей ядерной программы было заключено в 2015 году после длительных переговоров этой страны с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В январе 2016 года с Ирана была снята часть международных санкций.



Израиль выступал категорически против заключения соглашения с Ираном.

Президент США Дональд Трамп критиковал сделку и неоднократно угрожал выйти из нее. Последний раз он обещал выйти из сделки 12 мая, если к этому моменту ее условия не будут изменены. Европейские партнеры США настаивают, что соглашение необходимо сохранить.

