За первые сутки ООС зафиксировано 44 обстрела, ранены 3 военных

За первые сутки операции Объединенных сил зафиксировано 44 обстрела украинских позиций, сообщает пресс-центр Объединенных сил.



Противник, не соблюдая международные соглашения, 6 раз открывал огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов и вел огонь из стрелкового оружия.



В пресс-центре подчеркнули, что 3 военнослужащего получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и они были эвакуированы в госпиталь. Их жизни ничего не угрожает.



Украинские подразделения на передовых позициях на обстрелы российско-оккупационных войск при необходимости отвечали огнем, без нарушений Минских договоренностей.



Ночь текущих суток была относительно спокойной. Противник пять раз обстреливал наши позиции. По данным разведки, противник за сутки понес потери – 5 раненых.

