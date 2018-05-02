Короткометражка об ополченце в Донбассе взяла приз на кинофестивале Tribeca

Короткометражный фильм "Дежурство" (Phone Duty) российского режиссера Ленара Камалова завоевал приз на XVII международном фестивале Tribeca в Нью-Йорке.



Лента победила в номинации "Лучший короткометражный художественный фильм", сообщается на сайте фестиваля. Отметим, что победитель Tribeca автоматически попадает в лонглист (примерно 250 фильмов) премии "Оскар".



Фильм "Дежурство" посвящен конфликту на юго-востоке Украины и рассказывает о нем от лица ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Кот, роль которого исполнил российский писатель Захар Прилепин.



Для Прилепина, автора романов "Патологии", "Санькя", "Грех", происходящие на экране события хорошо знакомы, так как он сам был заместителем командира батальона в Донбассе, а ныне является советником главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.



Служба безопасности Украины (СБУ) даже завела уголовное дело против "политрука" Прилепина по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Участие в деятельности террористической организации") и ч. 1 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма").



По сюжету фильма, главный герой получает приказ просто дежурить на телефоне, но задача оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. По словам создателей, картина показывает конфликт на востоке Украины и демонстрирует, как трагедия войны влияет на всех, кто в нее вовлечен.









Режиссер картины Ленар Камалов, получивший премию, заявил, что "никто не верил, что нас куда-либо возьмут с такой темой". "Меня отговаривали снимать, отговаривали подаваться на американские фестивали, никто не верил, что будет такой успех. Это очень, очень круто! Огромное спасибо всей команде, особенно нашему оператору Славе Лисневскому, Захару Прилепину и всем актерам", - цитирует режиссера агентство РИА "Новости".



А Захар Прилепин, комментируя получение премии Tribeca фильмом с ним в главной роли, написал в Twitter: "УРРРРРРА НАМ", "Боже мой, наш фильм в лонг-листе "Оскара". Прикольно. Мечтал ли я о таком..."



Прилепин, который сейчас находится в Швейцарии в связи с проведением в Женеве ежегодного международного салона книги и прессы, также заявил, что конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.



По его словам, достижение урегулирования в Донбассе, которое устроило бы жителей ДНР, станет "политическим самоубийством для (президента Украины Петра) Порошенко, потому что те элиты и правосеки (члены запрещенной в РФ группировки "Правый сектор"), которые сейчас там имеются, просто съедят его. Он неволен в своих решениях не только потому, что у него есть заокеанские советники, а потому что его сожрут свои же".



По словам Прилепина, в Киеве "отдают себе отчет, что не могут забрать Донбасс". Поэтому они будут ограничиваться в Донбассе "бомбардировками", не предпринимая "большого наступления", поскольку Порошенко "его тут же проиграет" и на будущих выборах "не станет президентом". "Донбасс не хочет присоединяться к Украине", потому что хочет обезопасить себе от "новых манипуляторов и нового "Правого сектора", пояснил советник главы ДНР. Если бы в Киеве "провели реальные выборы", то нынешняя власть была бы изгнана.



Кинофестиваль Tribeca проходит в Нью-Йорке с 2002 года. Он был основан актером Робертом де Ниро, продюсером Джейн Розенталь и предпринимателем Крейгом Хаткоффом в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года. Сборы шли на восстановление наиболее пострадавшего района города - Трайбека. Цель кинофестиваля - популяризировать независимое кино.

