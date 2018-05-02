Создан мощный клей для сломанных костей

Лечение переломов может длиться до 12 недель. Если повреждены нижние конечности, то человеку приходится долгое время оставаться в лежачем положении или пользоваться костылями. Шведские ученые разработали уникальный клей, способный зафиксировать перелом буквально за 5 минут, сообщает The Daily Mail.



Стоматологи уже много лет практикуют склеивание сломанных зубов. Но существующие клеи не подходили для склеивания костей. Они либо слишком долго застывали, либо отторгались иммунной системой. Новый образец клея на 55% эффективнее использовавшихся ранее.



Клей наносится на кость в несколько слоев. Он способен быстро фиксировать даже влажные поверхности. Несколько экспериментов, проведенных на крысах, подтвердили эффективность и безопасность клея. Авторы исследования надеются приступить к испытаниям с участием людей уже в самое ближайшее время.

