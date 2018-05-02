Про заряд аккумулятора на электровелосипеде

Во всем современном персональном электротранспорте есть столь желанная технологичность и экологичность, но по сей день актуальным остается вопрос заряда аккумулятора.



Недавний украинский стартап курьерской доставки, который 20 сентября 2017 года вывел на Kickstarter фирменный электробайк с впечатляющей автономностью. Сами создатели приравнивают показатели запаса хода с возможностями электромобиля Тесла. В связи с чем, стоит разобраться, от чего зависит дальность поездки, на которую способен эко-транспорт: электросамокаты, электровелосипеды и электробайки.



Что влияет на заряд и как его экономить?



То, какое расстояние транспорт проедет на одном заряде, зависит от нескольких факторов:



• скорость движения;

• частота ускорений;

• количество остановок и запусков двигателя;

• давление в шинах;

• вес водителя;

• дополнительная помощь педалями;

• рельеф местности;

• погодные условия.



Но главный фактор – степень потребления заряда мотором и общая емкость батареи. Последний параметр напоминает размер бензобака авто. И регулировать дальность хода можно двумя путями: снижая энергопотребление или увеличивая емкость, подсоединяя последовательно аналогичные аккумуляторы. Так, например, если в обычном режиме просто крутить педали и включать двигатель при подъеме, поездка значительно увеличится.



Бережная эксплуатация батареи



Есть простые рекомендации:



• Пользуясь транспортом регулярно, при уровне заряда ниже 50-60% лучше заряжать его после каждой поездки;

• Полезно разряжать аккумуляторы полностью, но не литиевые АКБ – они отдают максимальную мощность при большем напряжении – то есть, при полном заряде;

• Не стоит доводить до полного разряда и принудительного отключения питания – это предохранительная функция аккумулятора, которая предотвращает серьезные повреждения;

• Хранить лучше при батарее, заряженной на 50%, и дозаряжать до этого значения по мере необходимости;

• Долгое хранение в полностью заряженном или разряженном состоянии негативно влияет на состояние аккумулятора.



Таким образом, сэкономить энергию батареи поможет спокойная езда без резкого набора скорости и внезапных частых торможений. Чем меньше развиваемая скорость, тем больше продолжится маршрут. В целях экономии помогает установка ограничителей скорости на определенный показатель.



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