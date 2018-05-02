В Армении из-за акций протеста перестали ходить поезда

В Армении полностью прекращено железнодорожное сообщение из-за акций протеста, участники которых перекрыли пути.



«Вся железная дорога не работает», — сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Южно-Кавказской железной дороги Вардан Алоян.



Демонстранты также блокируют улицы и автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия.



Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.



«Наши депутаты сейчас в пути. Делают все, чтобы дойти до работы. Попытаемся обеспечить кворум», — сказал глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян. Если кворум не удастся собрать в течение четырех часов, заседание будет сорвано.



В Гюмри сотни участников акции протеста вошли в здание мэрии и потребовали от главы городской администрации Самвела Баласаняна присоединиться к демонстрантам.



Массовые митинги и шествия продолжаются в Армении более двух недель. Из-за акций протеста подал в отставку бывший президент страны Серж Саргсян, избранный на пост премьер-министра.



Возглавить правительство собирается лидер оппозиции Никол Пашинян. Однако 1 мая он не получил необходимого числа голосов на заседании парламента Армении. Пашинян призвал к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения.

