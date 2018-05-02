Facebook запустит сервис знакомств

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о скором запуске сервиса знакомств. «В фейсбуке 200 миллионов человек, которые называют себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать», — сказал Цукерберг, выступая на ежегодной конференции для разработчиков F8.



По словам главы Facebook, сервис будет предназначен, прежде всего, для пользователей, которые ищут длительных отношений, а не однократных свиданий.



Сервис знакомств не будет показывать пользователям профили друзей.



Цукерберг не назвал конкретную дату, когда сервис будет запущен.



После выступления Цукерберга акции Facebook выросли на 1,1%. Акции компании Match Group, которой принадлежит сервис Tinder, обвалились более чем на 22%.



