Facebook запустит сервис знакомств
Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о скором запуске сервиса знакомств. «В фейсбуке 200 миллионов человек, которые называют себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать», — сказал Цукерберг, выступая на ежегодной конференции для разработчиков F8.
По словам главы Facebook, сервис будет предназначен, прежде всего, для пользователей, которые ищут длительных отношений, а не однократных свиданий.
Сервис знакомств не будет показывать пользователям профили друзей.
Цукерберг не назвал конкретную дату, когда сервис будет запущен.
После выступления Цукерберга акции Facebook выросли на 1,1%. Акции компании Match Group, которой принадлежит сервис Tinder, обвалились более чем на 22%.
Источник: Медуза
12:21