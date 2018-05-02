Для украинцев ввели новые тарифы на лечение

25 апреля Кабинет министров утвердил базовый тариф на обслуживание пациентов в 2018 году — 370 грн за человека на год, которая подписала с врачом декларацию



Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина изданию “Сегодня”.



Тарифы утверждены для терапевтов, педиатров и семейных врачей. Постановление с расценками вступит в силу со дня опубликования и будет действовать до 31 декабря, а финансирование начнется с 1 июля.



В 2019 году правительство планирует поднять тариф с 370 грн до 450 грн за человека на год. Этот тариф касается пациентов в возрасте 18-39 лет, на другие возрастные категории распределят другие суммы.



От 0 до 5 лет — 1480 грн.

от 6 до 17 лет — 814 грн.

от 40 до 64 лет — 444 грн.

65 лет и выше — 740 грн.



"Такую сумму получит медучреждение или врач - частный предприниматель, который подписал договор о сотрудничестве с Нацслужбой здоровья (НСЗ). Остальные медструктуры пока будут финансироваться непосредственно из бюджета по старому принципу (по количеству койко-мест и сотрудников)", - объясняется в статье.



Эти деньги будут в распоряжении главного врача клиники или частного врача и могут быть потрачены на зарплату медперсонала, лекарства, оборудование, коммунальные платежи, ремонты.



Первичная медицинская помощь терапевта, педиатра или семейного врача, на которую заложено 370 грн в год на человека, включает: диагностику и лечение наиболее распространенных болезней (простуда, грипп, отравления, травмы), наблюдение за беременными, гипертониками, диабетиками, больными туберкулезом, СПИДом, онкозаболеваниями, паллиативную помощь (облегчение страданий). Бесплатными являются измерение давления, электрокардиограмма, анализы крови и мочи, в том числе на сахар.

