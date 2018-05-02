Печерский суд разрешил спецрасследование в отношении экс-главы МВД

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



"27 апреля 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины В.Захарченко", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



В Генпрокуратуре отмечают, что В.Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.



В пресс-службе напомнили, что в данном уголовном производстве спецрасследование уже проводится в отношении других бывших высокопоставленных чиновников – экс-президента Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его заместителя, бывшего замглавы МВД Виктора Ратушняка и начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петра Федчука.

