Великобритания обяжет заморские территории раскрыть бенефициаров офшорных компаний

Заморские территории Великобритании, такие как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, будут обязаны до конца 2020 года раскрыть информацию о бенефициарах офшорных компаний.



Соответствующую поправку к закону о борьбе с отмыванием денег разработали лейбористы. Правительство Великобритании первоначально выступало против поправки, но ее одобрили 20 депутатов парламента от Консервативной партии. В результате правительство признало, что поправка пользуется поддержкой большинства.



Некоторые заморские территории выразили неудовольствие принятым решением и попытались поставить под вопрос право Великобритании навязывать свою волю. Премьер-министр Британских Виргинских островов Орландо Смит заявил: «Это не только злоупотребление доверием, это ставит под вопрос сами наши отношения с Великобританией и основные права жителей Британских Виргинских островов».



Transparency International подсчитала, что около половины компаний, упомянутых в «Панамском архиве», зарегистрированы на Британских Виргинских островах.

