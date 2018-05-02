Пашинян заявил о возможном бойкоте досрочных выборов в парламент

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, которого парламент страны не избрал премьер-министром, не исключает возможности бойкота досрочных парламентских выборов, если и.о. премьер-министра останется представитель Республиканской партии.



Пашинян встретился со своими сторонниками, которые перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване, и сделал заявление.



"Все зависит от атмосферы. Мы не исключаем бойкота, но на сегодняшний момент у РПА нет ни единого шанса остаться у власти", - отметил Пашинян.



По его словам, "95% граждан страны вышли на улицы, чтобы завершить бархатную революцию".



По словам Пашиняна, правящая Республиканская партия давно не осознает сложившуюся в стране информацию.



"Мне только что сообщили - перекрыты все дороги, ведущие в Ереван. В столице все улицы тоже заблокированы", - заявил Пашинян.

