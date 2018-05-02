Привели в соответствие...

Да-да, именно так все, что произошло за эти длинные выходные, можно и охарактеризовать – «привели в соответствие». И дело даже не в том, что в центре Киева, прямо на Крещатике зарядили в торчило человеку, которого с детства наверняка предупреждали еще в братском Афганистане, что не стоит сеять ветер, ибо можно пожать бурю. В виде чеченского кулака снизу в подбородок с характерным треском нижней челюсти, которая не выдержала-таки постреволюционных невзгод. Но чел маму не слушал, судя по росту, мало кушал, и ветер посеял. В ноябре 2013-го. Получилась революция гидности.



С последующим резким ухудшением криминогенной обстановки и мордобоем, не взирающим на мандат нардепа и только подтверждающим, что депутатский иммунитет – не бронежилет.



Короче, смешанные чувства я испытываю после избиения народного депутата от «БПП» Мустафы Найема драчливыми чеченцами на службе Путина, скрывающимися почему-то не в Чечне и даже не в Бурятии с Удмуртией, а в азербайджанском Баку. Есть в этом какая-то историческая недосказанность. Но речь не о ней и не о Мустафе. О человеке, который дал свое имя фракции, где обретается этот самый Мустафа, и который сейчас лично поведет (и ведет уже практически два дня) нацию к победе. О гаранте нации и отныне главковерхе и реальном руководителе всего, что стреляет в Украине. О Петре Алексеевиче Порошенко, президенте, который с 30 апреля получил наконец-то доспехи по размеру. Ибо в Украине вот уже третий день победно «буяет» не АТО (антитеррористическая операция), а ООС (операция объединенных сил). Пресс-служба этой самой ООС уже даже сообщила, что только за 1 мая в зоне боевых действий в Донбассе зафиксировано 52 обстрела позиций ВСУ. Но они, ВСУ, не обратили на это внимания, а ответным огнем убили четырех боевиков из ополчения самопровозглашенных ДНР с ЛНР.



Но что же такое ООС и чем она отличается от АТО? Это очень интересный вопрос, потому что как минимум пять ответов на него многое ставит в Украине и за ее пределами с головы на ноги и проливает свет на происходящее и на будущее. Во-первых, смена АТО на ООС подтверждает: в Донбассе таки нет террористов. Нет, они, террористы там, в Донбассе, равно как и в воспаленных мозгах украинских политиков-патриотов со справками об умственной неполноценности и без них, есть. Но официально нет. Потому что ни в одном документе госуровня, кроме дурацких воззваний и прокламаций патриотов, ни ДНР, ни ЛНР официально не признаны «террористическими организациями».



Вот и получалась некая фигня: совершались подвиги киборгов и воинов света, захлопывались котлы, бесновались конно-подземные путинские буряты, сегодня замененные воздушно-капельными удмуртами в тельняшках, а террористов не было. И не совсем понятно, против кого велась АТО. Теперь же все ясно: силы объединенные, они ведут операцию, которую еще называют «обеспечением национальной безопасности и обороны»



Командующий ООС Сергей Наев на брифинге в среду в Краматорске подтвердил: «На данный момент в моем подчинении противотанковые средства «Джавелин» не находятся». Хотя, по его словам, людей, которые прошли подготовку по управлению «Джавелинами», в зоне ООС – пруд пруди, могут все путинские танки перещелкать запросто

Вот и получалась некая фигня: совершались подвиги киборгов и воинов света, захлопывались котлы, бесновались конно-подземные путинские буряты, сегодня замененные воздушно-капельными удмуртами в тельняшках, а террористов не было. И не совсем понятно, против кого велась АТО. Теперь же все ясно: силы объединенные, они ведут операцию, которую еще называют «обеспечением национальной безопасности и обороны». То есть ООС – это еще и ОНБО. Трепещи вконец запутанный враг! Ужо теперь тебе не выгрести, не огребя...характер ООС и ОНБО – это еще и выведение украинских военных из ВСУ из-под уголовной ответственности. За исполнение приказов, которые противоречат как минимум Конституции Украины. Я имею в виду использование армии (ВСУ) против части собственного, то есть украинского народа во внутреннем конфликте. Ведь сколько ни говори, что в Донбассе идет «отражение российской агрессии» и «украинско-российская война», но война-то России официально не объявлена, дипотношения не прерваны, двухстороння торговля нарастает, делая серьезные долларовые прибавления в кошельках украинских «можновладцив», и т. д. и т. п. Как-то не по-фашистски все получалось. А теперь, после принятия закона о реинтеграции Донбасса, армия защищает нацбезопасность страны и обороняет ее рубежи, что ей и надлежит по Конституции. От сепаратизма, инспирированного извне. Все сходится как бы.наконец-то стало ясно, кто в Украине, населенной древними шумерами, украми, ариями вперемешку с «ватой», «колорадами» и даже «сепарами», главный. Теперь ООС руководит Генштаб ВСУ, ему подчинены все люди с ружьем в стране (от МВД до Нацполиции и спецназа СБУ), а над всеми стоит ОН – Главковерх. А не глава СБУ, как было при АТО. Ну, а у кого все вооруженные люди под рукой, тот и самый сильный. То есть глава государства. Что и требовалось доказать. И о чем всегда мечталось в Администрации президента.хочешь, не хочешь, а со сосредоточением всех силовиков в одних руках и подчинением их одному человеку становится понятно, кто и главный претендент на победу в президентских выборах 31 марта 2019 года. Понятно же, что любые успехи ООС-ОНБО будут работать на президентский рейтинг гаранта нации, выводя его в фавориты, о чем уже начали забывать. Главковерху некоторые храбрецы из «сосиолухов три П» (социологов, которые по заданию Путина высасывают свои богомерзкие данные о рейтинге главковерха их пальца, потолка и пола) отводят вообще шестое место среди всех соискателей и не пропускают даже во второй тур. Теперь все приведено в соответствие. Во всяком случае, все должны думать, что кто банкует военными, тот и президент. Будущий тоже.Ну, и наконец,понятно же, что война – это средство для решения не только внутренних проблем Украины, но и для получения внешней помощи. ООС со всеми вышеуказанными последствиями – это сигнал для внешних кураторов, на кого им ориентироваться во внутриполитических раскладах в Украине. При определении чела, на которого можно поставить. На президентских выборах-2019. И в будущем оставить страну. Ну, чтобы демократия по-прежнему «буяла», а евроинтеграция приносила сногсшибательные плоды, даря людям радость безвизом и возможность обменять лишнюю почку или роговицу глаза на свободу. Или на братиславскую каву с макнутым в нее парижским круассаном на ступенях венской оперы...Согласитесь: казалось бы, такая незначительная замена одних трех букв на другие, а сколько всего это дарит согражданам. Это даже покруче, чем демократия, при которой тебя тоже могут послать на еще одни общеизвестные три буквы, но ты можешь идти, куда пожелаешь. Тут все определено, но демократично и четко.И в принципе, многие уже отреагировали на начало ООС. Я имею в виду, конечно же, не чеченскую рихтовку челюсти украинского таджика Мустафы, хотя это тоже приведение всего в соответствие: сам хотел драки, сам ее получил. Дело в другом: мы долго говорили, что «весьмирснами», и вот уже «Джавелины» в Украине. Еще одно соответствие мечтаний суровой реальности. Есть, правда, пока небольшая закавыка: «Джавелины» пока не пускают в ООС, опасаясь, что они («Джавелины») стараниями ушлых интендантов немедленно окажутся в руках «сепаров» ДНР и ЛНР. Но ведь главное по-любому получилось по-украински: патриоты противотанковые ракетные комплексы вожделели и жаждали – патриоты их и получили. Соответствие? А как же!И командующий ООС Сергей Наев на брифинге в среду в Краматорске подтвердил: «На данный момент в моем подчинении противотанковые средства «Джавелин» не находятся». Хотя, по его словам, людей, которые прошли подготовку по управлению «Джавелинами», в зоне ООС – пруд пруди, могут все путинские танки перещелкать запросто. «Подготовка велась задолго до получения этих комплексов, велась на территории Украины», – сказал генерал. А значит, будущие «победителипутина» уже срослись с «Джавелинами», и перепродажа их в мятежные регионы – это лишь дело недалекого будущего, когда ВСУ таки приведут в соответствие с «американскими подарками»...