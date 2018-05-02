Канье Уэст объяснил 400 лет рабства темнокожих их выбором

Канье Уэст объяснил 400 лет рабства темнокожих их выбором

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что 400 лет рабства темнокожих были их выбором, сообщает CNN.

«Когда вы слышите о рабстве в течение 400 лет... 400 лет? Это звучит как выбор», — заявил музыкант во время интервью в офисе TMZ.

Он отметил, что в связи с этим афроамериканцы «мысленно заключены в тюрьму».

Позднее рэпер объяснил свои слова в твиттере, сообщив, что это была «просто идея».

«Мы не можем быть мысленно заключены в тюрьму еще на 400 лет. Нам нужна свободная мысль сейчас. Мое заявление было примером свободной мысли. Это была просто идея», — написал Уэст.