Канье Уэст объяснил 400 лет рабства темнокожих их выбором

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что 400 лет рабства темнокожих были их выбором, сообщает CNN.



«Когда вы слышите о рабстве в течение 400 лет... 400 лет? Это звучит как выбор», — заявил музыкант во время интервью в офисе TMZ.



Он отметил, что в связи с этим афроамериканцы «мысленно заключены в тюрьму».



Позднее рэпер объяснил свои слова в твиттере, сообщив, что это была «просто идея».



«Мы не можем быть мысленно заключены в тюрьму еще на 400 лет. Нам нужна свободная мысль сейчас. Мое заявление было примером свободной мысли. Это была просто идея», — написал Уэст.

