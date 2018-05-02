Суды не начали рассмотрение трети антикоррупционных дел – НАБУ

В трети из 127 дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершили расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили обвинительный акт в суд, рассмотрение по существу до сих пор не началось. Как сообщает в среду пресс-служба НАБУ, в 48 производствах даже не состоялось подготовительное судебное заседание, а некоторые дела ждут своей очереди в судах год-полтора.



"В частности, в объединенном по решению суда делу по факту причинения ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже более 15 месяцев не назначают подготовительное заседание", - приводит пример пресс-служба Бюро.



Кроме того, по информации НАБУ, до сих пор не начато рассмотрение по обвинению судьи Жовтневого районного суда Днепра, хотя обвинительный акт в отношении судьи был направлен в суд еще в январе 2017 года.



По информации Бюро, в производстве по обвинению 8 участников так называемой "газовой схемы" также на протяжении 10 месяцев не назначается подготовительное заседание.



"В целом только в 29 делах НАБУ и САП приняты судебные решения. Большинство судебных решений – это утверждение соглашений о признании вины со второстепенными участниками коррупционных схем", - отмечается в сообщении.



В Бюро также сообщают, что в 19 делах вынесены обвинительные приговоры, не связанные с лишением свободы.



"Вынесенные приговоры могут стать основанием для возвращения в доход государства средств и имущества, на которые во время досудебного расследования был наложен арест. Учитывая, в том числе, загруженность судей, НАБУ подчеркивает необходимость быстрейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - резюмируют в НАБУ.

