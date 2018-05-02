В Умани психически больной убил двух прохожих

В центре города Умань Черкасской области во вторник, 1 мая, психически больной мужчина на улице забил до смерти двух прохожих. Об этом сообщает Громадське Умань.



Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что неуравновешенный агрессивный мужчина двигался от парка Софиевка к центральному рынку, бросаясь на прохожих. Он бил всех без разбора. В результате одна женщина получила смертельные травмы и погибла. Так же от травм скончался и мужчина.



Злоумышленника задержали прохожие.



"Удивляет тот факт, что в обоих случаях гибели людей полиция по вызову реагировала со значительной задержкой. Также непонятно, как удалось злоумышленнику пройти через весь город, не попав в поле зрения правоохранителей", - сообщает издание.



Об убийце известно лишь, что он имеет психические расстройства. Детали трагедии выясняются.



В то же время LB.ua со ссылкой на полицию сообщает, что местный житель с психическим расстройством убил женщину в гостинице, после чего напал с кирпичом на пятерых человек на улице.



"Инцидент произошел в гостинице Дружба 1 мая около 7:00. Спустя час злоумышленник на улице напал на людей и вскоре был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

