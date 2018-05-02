Количество убийств в Киеве уменьшилось почти вдвое

В Киеве с начала 2018 произошло 26 убийств, что почти вдвое меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом в интервью УНН рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.



"Относительно убийств - их стало меньше. В этом году зарегистрировано 26 случая, а в том году на этот период 42. Из этих 26 убийств 24 уже раскрыто", - сказал он.



Также, по словам А.Крищенка, в этом году зафиксовано 10 случаев нанесения телесных повреждений со смертельным исходом, а в прошлом году 9.

