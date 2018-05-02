В Великобритании бизнес объявил войну пластику

В Великобритании более 40 компаний, включая Coca-Cola, Nestle, Unilever и Procter & Gamble, обязались сократить количество используемого пластика, передает УНН со ссылкой на Erie News Now.



Планируется, что к 2025 году компании, на которые приходится около 80% пластиковой упаковки в Великобритании, увеличат долю перерабатываемого пластика до 70%.



По подсчетам Еврокомиссии, около 40% пластика в Европе приходится именно на упаковку. В Великобритании сейчас лишь 46% упаковки производится из перерабатываемого пластика. Цель компаний, вошедших в пакт, - довести эту долю до 70%, а к 2042 году - до 100%.



Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара, в том числе пластиковая.



Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности с пластиковыми бутылками.



Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает депозитная система сбора тары.



Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках. Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переработали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

