Три страны готовы профинансировать ввод миротворцев на Донбасс

США, Франция и Германия заявили о готовности финансировать миротворческую миссию ООН на Донбассе. Об этом в эфире 5 канала рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.



"На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть — расчеты и соглашение о донорах этой операции", — отметил замминистра.



По словам Грымчака, фактически нужно только найти войска, вооружение и прочее. По его словам на данный момент существуют десятки стран, которые, условно говоря, зарабатывают на миротворческих миссиях, посылая свои войска. Поэтому Грымчак не видит проблем с тем, чтобы найти непредвзятых миротворцев. Замминистра также рассказал о механизме введения миротворцев на территорию ОРДЛО.



"Совет безопасности принимает решение. Он разрабатывает мандат этой миротворческой миссии. И решением генерального секретаря ООН отправляется группа экспертов, которая на месте должна определить состав и средства, которые нужно использовать для этой миссии. И когда становится более-менее понятно, сколько нужно людей, полицейских, техники и всего остального, начинается сама миссия", — пояснил Грымчак и добавил, что по подсчетам бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20-25 тысяч военных и пять тысяч полицейских международной миссии.

