Поддержавшего Brexit миллиардера заподозрили в работе на российскую разведку

Миллиардер и основатель исследовательского центра Legatum Institute Кристофер Чандлер (Christopher Chandler) может быть связан с российской разведкой. Об этом заявил депутат парламента Великобритании, представитель Консервативной партии Боб Сили, передает The Times.



По словам Сили, ему передали документы полиции Монако и французской контрразведки, в которых содержалась информация о деятельности и связях Чандлера. «Эти документы датированы 2005 годом и охватывают период начиная с середины 1990-х годов. Они касаются Кристофера Чандлера и его брата», — пояснил депутат.



В частности, там отмечается, что французские спецслужбы интересовались деятельностью миллиардера с 2002 года, поскольку подозревали его в работе на российскую разведку. Депутат подчеркнул, что содержащиеся в этих документах данные уже подтвердили источники во французской разведке, а также их британские и американские коллеги.



При этом, как сообщает «Русская служба Би-би-си», в Legatum Institute все обвинения отвергли, заявив, что у Чандлера «никогда не было прямых или косвенных связей с российской разведкой или российским государством» и в организации ничего не знают о якобы проводившихся французскими властями расследованиях.



В 1990-е годы Чандлер покупал и продавал акции российских компаний. В частности, отмечает Deutsche Welle, речь идет об акциях компании «Газпром»: в начале 2000-х основанная Чандлером и его братом компания Sovereign Asset Management являлась третьим по размеру акционером «Газпрома», имея около пяти процентов акций.



Legatum Institute поддерживала выход Великобритании из Евросоюза. В частности, специалисты организации принимали участие в подготовке предложений по наиболее жесткому сценарию Brexit и встречались с министрами.



Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняло решение поддержать идею выхода страны из ЕС.

