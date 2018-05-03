Минобразования предлагает учить нацменьшинства по-новому

Минобразования вынесло на общественное обсуждение проект закона об общем среднем образовании, текст которого оказался в распоряжении "Страны". Этот документ может спровоцировать очередные языковые баталии - из-за статьи о языке образования в школах. Так, в 5 статье данного проекта говорится о том, что "Языком образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является государственный язык".

При этом, представителям коренных народов или нацменьшинств гарантируется право изучать свой язык или в школах или через национальные культурные общества. А также получать на нем школьное образование - наряду с государственным языком.



Здесь и кроется яблоко раздора. Законодатели хотят выделить квоты для изучения предметов на языках национальных меньшинств. Школьный объем для языков нацменьшинств - не меньше 10% с постепенным увеличением их доли до 20%.



Остальное - украинский язык.



Но дискриминация не только в этом. В Минобразования хотят поделить языки нацменьшиств на привилегированные и не очень. Так, для официальных языков ЕС квота составляет от 20 до 40% (доля растет с каждым годом обучения до 9 класса).



Таким образом, например, венгры и румыны смогут изучать на родном языке 40% предметов, а русские, которых в стране гораздо больше (а русскоязычных - еще больше) - только 20%.



Для обучения на родном языке будут создаваться отдельные классы. О целых школах для нацменьшинств речи не идет.



На сегодня в Европейском союзе насчитывается 23 официальных языка: английский, болгарский, венгерский, голландский, греческий, датский, ирландский,испанский, итальянский, латвийский, литовский, мальтийский, немецкий, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, чешский, шведский и эстонский.



Таким образом, если законопроект будет принят в нынешнем виде, национальные меньшинства, ранее получавшие образование на русском языке, смогут изучать только 10-20% предметов на родном языке. Аналогичная норма будет в школах, где ранее преподавание велось на иврите.



При этом венгерские и румынские общины смогут реализовать свое право на обучение детей в школах на родном языке от 20% в пятом классе до 40% в 9 классе годового объема преподавания.



Общественное обсуждение данного проекта будет проходить до 1 июня. После этого его вынесут в Верховную Раду.



Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об образовании, предполагающий тотальную украинизацию школ. Идея была в том, чтобы выпускники школ нормально владели государственным языком.



В ответ на этот закон Венгрия заявила, что будет инициировать пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

