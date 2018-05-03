Украина не пустила "пророссийски настроенных" иностранцев в Одессу

Украина не пропустила через границу граждан Италии, Чехии и России, которые ехали в Одессу освещать годовщину трагедии в Доме профсоюзов второго мая, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



"В течение только первого мая Государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России", — отметили в ведомстве.



По данным пограничников, граждане Италии и Чехии не пропущены из-за того, что они "неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине". Сотрудники погранслужбы Украины также не пропустили россиянина, так как "он не смог подтвердить цель своей поездки".



"Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами", — добавили в Госпогранслужбе.



После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.



При этом ответственные за произошедшее так и не были найдены.

