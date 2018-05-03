В Киеве напали на бывшего "защитника" ДАП

В Киеве на Подоле в среду, 2 мая, произошло групповое нападение на "ветерана АТО" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.Об этом на своей странице в соцсети Facebook соощают его знакомые Евгения Серая и Валентин Бондаренко.



Инцидент произошел на улице Константиновская, 59/5.



Нападавших было четверо. На них были маски.



"Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком", - заявляет Серая.



По ее словам, Вербича уже увезли в больницу, его состояние стабильное.



Помощь пострадавшему оказали друзья.

