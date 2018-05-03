Фейк или правда? В СБУ возбудили контрразведывательное производство против Сытника

Руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают в осуществлении неправомерной деятельности, инициированной спецслужбами США в Украине.

Об этом свидетельствует постановление первого заместителя главы СБУ Павла Демчины, которое оказалась в распоряжении редакции.

Согласно документу, подписанному в июле 2017 года, руководителю Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и его первому заместителю инкриминируется ст.111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена»).

Чиновников НАБУ подозревают в причастности к деятельности спецслужб США в Украине. Указывается, что с целью полного контроля над руководством бюро, представители спецслужб США приняли решение о назначении Гизо Углавы на должность первого заместителя директора НАБУ. По информации из опубликованных документов, Углава был завербован еще во время работы а прокуратуре Грузии и ежемесячно получает за это вознаграждение в размере 50 тыс. долл. Именно Углава впоследствии завербовал своего начальника Артема Сытника.

По версии следствия, антикоррупционеры якобы причастны к осуществлению незаконного продвижения на украинский рынок ядерного топлива американской компании Westinghouse.

Делу против Сытника-Углавы было дано условное название «Клопы» для обеспечения конспирации.