Магазин медицинской техники в Киеве: покупайте выгодно!

Medmag.ua – онлайн магазин медицинской техники в Киеве с ценами производителей. Тысячи наименований товаров, высокое качество продукции.



Медицинские товары и оборудование стали доступнее благодаря интернет-магазину https://medmag.ua/. Мы предлагаем востребованные и дефицитные товары с сертификатами от Минздрава Украины и гарантией от производителя.



Почему покупатели выбирают Medmag



Магазин медтехники Medmag существует уже около 3 лет. За это время мы успели помочь тысячам благодарных клиентов.



Покупатели выбирают магазин медицинской техники в Киеве Медмаг из-за:



• выгодных цен мы работаем не с посредниками, а с прямыми поставщиками;

• удобного поиска, четкого разделения на категории и детального описания товаров;

• возможности получить бесплатную консультацию квалифицированного медика;

• возможности быстро заказать даже товары, которых в данный момент нет на сайте;

• быстрой доставки по всей Украине;

• выгодных акций на популярные товары и электронной рассылки с новостями об акциях, скидках, поступлениях.



Мы следим за запросами клиентов и постоянно дополняем каталог товаров новыми позициями. Не нашли нужный товар на сайте? Медмаг моментально найдет и закажет то, что вам требуется, по цене производителя!



Сотрудничаем с больницами, медицинскими центрами и лабораториями



Специально для больниц создан отдельный раздел товаров «Медицинским учреждениям». Здесь можно найти все необходимые инструменты и оборудование для проведения диагностики и лечения пациентов:



• дерматоскопы;

• дефибрилляторы;

• диагностические наборы;

• инфузионные приборы;

• кислородное оборудование;

• кольпоскопы;

• мониторы пациента;

• оборудование для электрохирургии;

• пульсоксиметры;

• рефлекторы;

• спирографы;

• УЗИ станции;



Это лишь часть списка товаров для медицинских учреждений. Ознакомиться с полным перечнем вы можете на сайте магазина медицинской техники в Киеве Medmag.



Как сделать заказ



Нашли на сайте Medmag.ua нужный товар? Заказать его можно так:



1. Перейдите к описанию нужного товара. Убедитесь, что он соответствует вашим требованиям. Если возникли вопросы – свяжитесь с менеджерами для получения квалифицированной консультации.

2. Если товар подходит – нажмите кнопку «Купить». Для мгновенного заказа введите свой номер телефона. В течение часа вам перезвонит менеджер и уточнит подробности заказа.

3. При самостоятельном оформлении покупки введите свои контактные данные, адрес, способ оплаты и доставки.

4. Сообщение о подтверждении заказа придет вам на электронную почту.



Оплатить заказ вы можете моментально при помощи карточек Visa или MasterCard, или же оформить наложенный платеж. Доставка может осуществляться курьером или «Новой почтой». Если вы столичный житель, можете самостоятельно забрать свой заказ из нашего магазина медицинской техники в Киеве по адресу ул. Выборгская, 38/19.



Покупайте там, где удобно и выгодно!



