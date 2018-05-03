Суд США обязал Иран выплатить компенсации родным жертв 11 сентября

Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает РИА Новости.



Согласно решению суда, Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим иранские власти должны выплатить компенсацию родственникам погибших.



Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов – родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов –братьям и сестрам.

