Кислородная терапия опасна для многих людей

Множество людей, попадающих в реанимацию, сразу подключают к кислородному аппарату. Однако это не всегда приносит пациенту пользу. Сотрудники Университета Макмастера выяснили, что чрезмерное количество кислорода может усугубить состояние тяжелобольных людей, сообщает "Собеседник.ru".



Специалисты проанализировали данные 25 исследований, посвященных влиянию кислородной терапии на состояние больных с сепсисом, инсультами, травмами, инфарктами, остановками сердца и другими угрожающими жизни состояниями. Оказалось, что кислород увеличивал вероятность смерти пациентов, если его использовали без серьезной необходимости.



Предыдущие исследования показали: кислород способен уничтожить ДНК. Международная группа ученых выяснила, когда организм вырабатывает много супероксида. Это опасная форма кислорода, которая может разрушать ДНК. Мутации в гене DHTKD1 связаны с рядом неврологических нарушений. На молекулярном уровне они вызывают накопление активных форм кислорода и продуктов распада лизина и триптофана - незаменимых аминокислот.



Белок DHTKD1 по своей структуре похож на фермент 2-оксоглутарат-дегидрогеназу, который способен вырабатывать супероксид. По мнению исследователей, клетка борется с опасными формами кислорода с помощью антиоксидантов и системы антиоксидантной защиты белков. Но нарушение обмена веществ приводит к дефициту лизина и триптофана. Из-за этого развиваются различные заболевания. Возможен даже летальный исход.

