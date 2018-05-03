Создан зубной протез, предотвращающий воспаление десен

Многие люди, имеющие вставные зубы, сталкиваются со стоматитом и другими грибковыми поражениями ротовой полости. Американские исследователи разработали зубной протез, защищающий десны от патогенных микроорганизмов. К тому же, теперь не придется долго ждать, пока имплантат будет готов, ведь новый протез можно быстро распечатать на 3D-принтере, рассказывает "Tech Fusion".



В основании имплантата установлены специальные капсулы, содержащие противогрибковый препарат Амфотерицин B. Лекарство самостоятельно выделяется в нужных дозах и обеспечивает дезинфекцию десен. Материалом для создания протеза послужила акриловая смола (полиметилметакрилат).



Кстати, недавно немецкие ученые создали уникальную жевательную резинку, способную диагностировать воспаление в полости рта. Согласно статистике, с подобным воспалением сталкивается от 1% до 5% человек. Быстрый и удобный тест в форме жевательной резинки позволяет выявить воспаление в домашних условиях.

