В поездах подорожают кофе и чай

Чай, кофе и минеральная вода во всех поездах Укрзализныци будет стоить одинаково. Цены повысятся с 10 мая. Соответствующий приказ подписан в четверг, 3 мая, сообщает LB.ua.



Укрзализныця устанавливает единый тариф на все поезда, включая перевозки дальнего следования и региональные филиалы. Стоимость напитков в поездах составит:



- стоимость стакана чая - 8,00 грн;



- стоимость стакана кофе - 8,00 грн;



- стоимость кофейного напитка (3 в 1) - 8,00 грн;



- стоимость воды питьевой емкостью 0,5 л (газированная и негазированная) - 8,00 грн.



Как и раньше, при оформлении билетов через интернет, пассажиры могут заранее выбрать и оплатить напитки для поездки.

